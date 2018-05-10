Белый дом поддержал действия Израиля в районе Голанских высот

2018-05-10 05:43 | www.apa.az | 4

В Белом доме прокомментировали сообщения об обстрелах, которые происходят в районе Голанских высот на сирийско-израильской границе.

Как передает АПА, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью телеканалу Fox News заявила, что США поддерживают действия Израиля.

«Это нападение в очередной раз доказывает, что Ирану нельзя доверять. Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. Мы поддерживаем их и поддержим любые действия, направленные на самозащиту», сказала Сандерс.

Ранее военные сообщили, что отразили ракетный удар, которые совершили иранские силовики, находящиеся в Сирии. После этого со стороны Израиля были нанесены удары по позициям сирийской армии.