Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС

2018-05-10 06:39 | www.apa.az | 7

Радиолокационная станция (РЛС) разрушена в результате ракетного обстрела Израилем территории Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военные источники.

"Силы ПВО отразили удары десятков израильских ракет, но некоторые из них достигли целей, была уничтожена одна РЛС", - говорится в сообщении.

Ранее израильские военные информировали, что иранские силы осуществили пуск примерно 20 ракет с территории Сирии по позициям израильских военных на Голанских высотах.