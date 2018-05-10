Куба осудила решение США выйти из ядерной сделки с Ираном

2018-05-10 06:41 | www.trend.az | 8

Министерство иностранных дел Кубы осудило в среду решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, сообщает ТАСС.

"Невыполнение этих международных договоренностей нарушает нормы сосуществования государств и может иметь серьезные последствия для стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - отмечается в заявлении кубинского внешнеполитического ведомства.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, Соединенных Штатов и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе, заявив, что СВПД оставляет Ирану возможность для создания ядерной бомбы. Президент США пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана.

В заявлении МИД Кубы отмечается, что Гавана "выступает категорически против введения односторонних мер экономического давления в отношении любой страны и признает законное право всех государств на использование атомной энергии в мирных целях".

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