В Индонезии службы безопасности подавили бунт в тюрьме

2018-05-10 07:17 | www.trend.az | 6

Службы безопасности Индонезии взяли штурмом тюрьму, где заключенные устроили бунт, в результате которого погибли пять полицейских, мятежники сдались, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jakarta Post.

Столкновения в тюрьме для лиц, приговоренных по обвинению в терроризме, начались во второй половине дня во вторник. Министр по делам безопасности объявил, что противостояние закончилось только в четверг утром по местному времени. По его словам, многие заключенные не оказали сопротивление.

"Около 145 заключенных сдались без сопротивления. Другие 10 сначала противостояли сотрудникам органов, но в конечном счете сдались перед лицом значительно превышающих сил", - отметил он.