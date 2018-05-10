Израиль призвал Иран воздержаться от новых атак

2018-05-10 08:34 | www.trend.az | 7

Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа, заявил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

Военные говорят, что минувшей ночью они атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций на Голанских высотах.

"Мы остаемся в состоянии повышенной боеготовности, сохраняем бдительность, отслеживаем перемещения иранцев в Сирии", - сказал офицер на брифинге для журналистов.

"Однако мы не стремимся к эскалации ситуации, но если случится очередная иранская атака, мы к ней готовы и дадим мощный ответ. Так что мы призываем иранцев так не поступать", - добавил он.