Иран выпустил ракеты по позициям Израиля

2018-05-10 09:20 | www.oxu.az | 8

Иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщил в Twitter военный корреспондент радиостанции «Галей ЦАХАЛ» Захи Дабуш.

По его словам, жертв нет. О повреждениях пока не известно.

Дабуш отметил, что израильские военные использовали противоракетную систему и перехватили несколько снарядов. Он добавил, что власти страны рассматривают нападение как «иранскую атаку». Местных жителей попросили следовать указаниям сил национальной безопасности.

В то же время Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, сообщает, что удар нанесли не иранские, а сирийские войска.

Как передает РИА Новости, израильские военные ответили на ракетный обстрел.