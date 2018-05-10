Batuhan Yaşar: "F-35 "Devam"

2018-05-10 09:22 | www.trend.az | 1

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Afrika'dan 800 bin "TAMAM" ifadesini kim yazdı", "Kaç cumhurbaşkanlığı korumasına yakalama kararı kalktı?", "Muharrem İnce gerçekten CHP'nin mi adayı?", "CHP ve İyi Parti FETÖ ayıklaması yapacak mı?" sorularına cevap aradı

Batuhan Yaşar'ın, "F-35 DEVAM" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"İlginç günler..

Her şey ama her şey manipülasyon için kullanılıyor..

Beklendiği gibi FETÖ devrede..

İçerideki aparatlarını dışarıdan yönlendiriyor..

Sahte hesaplarla sosyal medyada "sanal gündem" oluşturma çabasında..

TAMAM-DEVAM AFRİKA DESTEĞİ

Tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başladı:

-"Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz.." Cumhurbaşkanı sandığı işaret etmişti:

-"Seçimlerde iktidar olamazsak.."

-"Cumhurbaşkanı seçilemezsem.."

Demek istemişti..

Oy oranlarını kastetmişti..

Ama FETÖ, PKK, CHP ve İYİ Parti başka türlü anladı..

Yurt dışındaki FETÖ'cüler kolları sıvadı..

Boot hesaplar devreye alındı..

Twitter'a Afrika'dan 800 bin "TAMAM" ifadesi yazıldı..

Afrika olayı her şeyi açıklamaya yetti de arttı bile..

Afrika'ya kaçan FETÖ'cüler binlerce sahte hesap üzerinden on binlerce kez "TAMAM" yazdı..

Olayın özeti tam da bu..

Adı üzerinde Twitter sanal alem..

Sandık ise gerçek..

Tweet atmakla da iktidar olunmuyor..

MUHARREM İNCE CHP'NİN ADAYI DEĞİL Mİ?

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu CHP'nin desteği ile 100 bin imzayı geçti..

Dünyanın neresinde görülmüştür siyasi rakibi desteklemek?

15 milletvekili verdi..

Olmadı, CHP örgütüne talimat gönderdi:

"Gidin imza verin.."

Peki neden "Gel bakalım buraya Muharrem İnce" dedin?

Baksanıza CHP'liler asansöre bile almadı..

Muharrem Bey CHP'nin adayı ama son sıradaki adayı..

Demek ki "Kılıçdaroğlu İnce'ye oy vermeyecek" dedikodusu boşuna çıkmadı..

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi çıtır çıtır yedi..

Muharrem İnce ancak CHP'den fazla oy alabilirse işleri lehine döndürebilir..

Yoksa siyasi finali 24 Haziran'da yapmış olur..

CHP, İYİ PARTİ'NİN YEDEĞİ

CHP ve Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yedeklendi..

Haklı olarak..

8 seçim kaybeden biri dokuzuncusunu nasıl kazansın?

CHP-İYİ Parti ilişkisi bize oyların sağ cepten sol cebe konulduğunu gösterdi..