Закир Гасанов наблюдал за учениями «Efes-2018» в Турции - ФОТО

2018-05-10 09:31 | www.oxu.az | 7

На полигоне «Doğanbey» 9 мая состоялся ночной этап международных учений «Efes-2018», проводимых в городе Измир.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.

Сначала делегация Министерства обороны в расширенном составе во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, посетив выставку турецкой оборонной промышленности, ознакомилась с образцами современного вооружения и военной техники.

Затем азербайджанская делегация вместе с высокопоставленными представителями наблюдали за ночным этапом учений.