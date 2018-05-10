Закир Гасанов наблюдал за учениями «Efes-2018» в Турции - ФОТО

2018-05-10 09:31 | www.oxu.az | 7
На полигоне «Doğanbey» 9 мая состоялся ночной этап международных учений «Efes-2018», проводимых в городе Измир.
Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.
Сначала делегация Министерства обороны в расширенном составе во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, посетив выставку турецкой оборонной промышленности, ознакомилась с образцами современного вооружения и военной техники.
Затем азербайджанская делегация вместе с высокопоставленными представителями наблюдали за ночным этапом учений.