Президент посетил могилу Гейдара Алиева

2018-05-10 09:43 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в четверг могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как передает Oxu.Az, глава государства возложил венок к могиле Гейдара Алиева, почтил его память.

Затем прозвучал гимн Азербайджанской Республики.

Также глава государства посетил могилы академика Зарифы Алиевой, выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева, возложил венки.

В церемонии приняли участие члены правительства, депутаты Милли Меджлиса.

Напомним, что 10 мая исполняется 95 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдар Алиева.