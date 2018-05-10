Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

2018-05-10 09:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - 10 мая – 95-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

В день рождения спасителя нашего народа Президент Азербайджана Ильхам Алиев пришел в Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу спасителя нашего народа в день его рождения.

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