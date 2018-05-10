Президент Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева

2018-05-10 10:02 | www.apa.az | 7
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает АПА, глава государства возложил венок к могиле Гейдара Алиева, с уважением почтил его память.
Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
Затем президент Ильхам Алиев возложил цветы к могилам академика Зарифы Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева.
В церемонии приняли участие члены государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса.
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Гейдара Алиева.