Президент Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева

2018-05-10 10:02 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, глава государства возложил венок к могиле Гейдара Алиева, с уважением почтил его память.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем президент Ильхам Алиев возложил цветы к могилам академика Зарифы Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева.

В церемонии приняли участие члены государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса.

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Гейдара Алиева.