Испанские предприниматели заинтересованы свободными экономическими зонами Узбекистана

2018-05-10 09:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата испанского города Барселоны провела презентацию, посвященную экономическому потенциалу Узбекистана, передаёт узбекское информационное агентство «Жахон».

Согласно информации, делегация Узбекистана ознакомила испанских коллег с существующими в республике условиями для ведения бизнеса: наличия правовых гарантий, политической и экономической стабильности, выгодного географического расположения страны.

В мероприятии приняли участие представители администрации города и деловых кругов, а также работники местной прессы.

Испанских бизнесменов заинтересовали возможности свободных экономических зон Узбекистана, таких как «Джизака», «Навои», «Коканд», «Гиджуван», «Хазарасп», «Ангрен» и «Ургут».