В Дашкесане мать подожгла себя и своего ребенка – ОБНОВЛЕНО

2018-05-10 10:14 | www.oxu.az | 5

Стали известны некоторые подробности гибели матери и ребенка в пожаре в Дашкесане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, обгоревшие тела Лятифы Абдуллаевой 1975 года рождения, жившей в доме своего отца в селе Габагтепе, и ее шестимесячного сына Али Гасанли были обнаружены в одной из комнат на первом этаже дома.

Тело ребенка находилось в коляске, а женщины – на земле. Признаки пожара в доме были обнаружены только в том месте, где находились тела.

Л.Абдуллаева вместе со своим супругом Ильгаром Гасановым жила в доме, который отец завещал ей после смерти.

Супруг женщины - инвалид по зрению. Семья жила на пособие по инвалидности и доходы от хозяйства.

И.Гасанов во время трагедии находился со знакомыми в Дашкесане, о гибели своей семьи он узнал от близких.

Врагов у семьи не было. Однако между женщиной и ее братьями были проблемы из-за имущества отца. Один из них – Рафиг Абдуллаев – работает учителем в школе села Астаф. Другой брат Тофиг Абдуллаев занимается торговлей, а еще один – инвалид, проживающий в селе Баян.

Братья, в основном живущие по соседству Рафиг Абдуллаев и Тофиг Абдуллаев не раз выражали недовольство тем, что сестра живет вместе с супругом в отцовском доме. Именно по этой причине у Л.Абдуллаевой были прохладные отношения с братьями.

Братья заявили, что им было неизвестно о трагедии, и произошедшее было суицидом. Мать и сестра Л.Абдуллаевой также сошли это самоубийством.

Наряду с этим, версия об убийстве не исключается.

По факту в прокуратуре Дашкесанского района началось расследование.

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В селе Габагтепе Дашкесанского района произошло жестокое убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сожженные тела жительницы села Гасановой Латифы Мурсал гызы (1975 г.р.) и ее шестимесячного сына Али Ильгар оглу Гасанова были обнаружены в доме, в котором они проживали.

Сообщается, что тело женщины было обнаружено в спальной комнате, а ребенка - в колыбели. По предварительным данным, женщина с ребенком были убиты.

По словам жителей деревни Габагтепе, Гасановы известны как благополучная семья, у которой не было каких-либо недоброжелателей. В день происшествия глава семейства Ильгар Гасанов находился в райцентре. В настоящее время его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

По факту в прокуратуре Дашкесанского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.