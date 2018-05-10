Нацбанк о предварительном платежном балансе, импорте и экспорте Казахстана

2018-05-10 10:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Счет текущих операций Казахстана в январе-марте 2018 года сложился с небольшим отрицательным сальдо в 95 миллионов долларов США, что в 14,7 раза меньше дефицита текущего счета, зафиксированного в аналогичный период 2017 года - 1,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

“Увеличение профицита торгового баланса на фоне восстановления цен на энергоносители стало ключевым фактором, обусловившим сокращение дефицита счета текущих операций. В частности, положительное сальдо торгового баланса по предварительным данным составило 6,1 миллиарда долларов за отчетный период, увеличившись на 41,7 процента по сравнению с соответствующим периодом 2017 года”, - говорится в сообщении.

Экспорт товаров в январе-марте 2018 года увеличился на 25,9 процента и составил 13,8 миллиарда долларов. Согласно данным Нацбанка, стоимость экспорта нефти и газового конденсата (60,3 процента от общего экспорта) выросла на 35,5 процента за счет увеличения цены и количественных объемов. В свою очередь экспорт цветных металлов вырос на 8,5 процента, экспорт черных металлов незначительно снизился - на 2,2 процента, экспорт зерна увеличился почти вдвое.

Импорт товаров в отчетном периоде вырос на 15,7 процента и составил 7,8 миллиарда долларов.

Согласно данным Нацбанка, рост импорта произошел по всем группам основной товарной номенклатуры.