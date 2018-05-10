Студент открыл стрельбу в российском колледже

2018-05-10 10:38 | www.oxu.az | 8

Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А.Лунина во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил с собой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городе Барабинск в четверг.

Отмечается, что 17-летний подросток в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в класс и выстрелил в сокурсника.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство совершенное общеопасным способом».

Врачи рассказали, что студент, на которого напали, получил огнестрельное ранение. Его сейчас оперируют.

Еще двое человек получили переломы, когда выпрыгнули из окна. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.