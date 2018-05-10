В Израиле рассказали о противодействии иранским военным в Сирии

2018-05-10 10:19 | www.trend.az | 8

Израильские военные признали, что в последние несколько недель многократно действовали, чтобы сорвать попытки нападения иранских сил с территории соседней Сирии, сообщает РИА Новости.

После ночных авиаударов, ставших ответом на ракетный обстрел Голанских высот, представитель армейского командования по сути признал причастность еврейского государства к менее масштабным акциям, о которых писала иностранная пресса, но не говорили официальные лица в Тель-Авиве и Иерусалиме.

"Мы проводили эту операцию несколько недель, почти месяц, пытаясь предотвратить и избежать иранской атаки против Израиля. Мы действовали множество раз против того, что мы называем "иранскими тикающими бомбами", и преуспели в предотвращении различных атак, включая ту, что произошла минувшей ночью", — сказал на брифинге для журналистов подполковник Йонатан Конрикус.

Военные говорят, что в районе полуночи иранцы выпустили по их передовым позициям на сирийской границе около 20 реактивных снарядов типа "Град" и "Фаджр", ни один из которых не достиг цели.

"Четыре были перехвачены нашими системами ПРО "Железный купол", остальные не долетели. Потерь с израильской стороны не было. Мы, естественно, удовлетворены таким исходом", — сказал Конрикус.

В нападении израильтяне обвиняют бойцов "Аль-Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции, и лично его командира Касема Сулеймани.

Еще во вторник армия публично объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии" и угрозе нападения с их стороны. На Голанских высотах были развернуты дополнительные средства ПВО, начат ограниченный призыв резервистов, а власти приграничных районов получили приказ открыть бомбоубежища. Тогда же военные привычно оставили без комментариев сообщения иностранных СМИ об очередных ударах по окрестностям Дамаска и причастности к ним израильской авиации.

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