ЕБРР улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана (версия 2)

2018-05-10 10:21 | www.trend.az | 8

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БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана на 2018 год с двух до 2,5 процента, следует из обновленного отчета банка Regional Economic Prospects.

На 2019 год банк прогнозирует рост в 3,5 процента.

ЕБРР отмечает общее улучшение экономических условий в стране.

Так, авторы отчета напоминают, что в первом квартале 2018 года экономический рост в стране ускорился до 2,3 процента в годовом исчислении, чему способствовало увеличение ненефтяного ВВП на 2,9 процента.

Отмечается, что годовая инфляция в стране упала с 12,9 в 2017 году до четырех процентов в первом квартале 2018 года, а счет текущих операций перешел от дефицита к профициту.