Природе столицы нанесен ущерб в крупном размере - ФОТО

2018-05-10 10:43 | www.oxu.az | 8

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов выявили факт срубки 27 деревьев различных пород в поселке Ени Рамана Сабунчинского района.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, в ходе разбирательства было установлено, что деревья срубил житель поселка Эльбрус Исмайлов, нанеся таким образом ущерб природе в размере 12450 манатов.

По факту составлен акт. Собранные материалы направлены в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики для дачи правовой оценки и принятия мер в соответствии с законом.