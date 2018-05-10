Асад отверг обвинения в применении химического оружия

2018-05-10 10:32 | www.trend.az | 8

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна не располагает химическим оружием и отверг обвинения в его применении, сообщает РИА Новости.

"Прежде всего, у нас нет химического арсенала с 2013 года, когда мы его передали (международному сообществу). Международная организация по химическому оружию провела исследование, и стало ясно, это официально зарегистрировано, что у нас нет такого оружия",- заявил Асад в интервью греческой газете "Катимерини", первом после ракетной атаки США, Великобритании и Франции в связи с обвинениями в использовании химического оружия.

По его словам, обвинения в применении химического оружия начались после победы сирийской армии.

"Это фарс, это примитивная игра, просто для нападок на сирийскую армию. После поражения террористов, США, Франция, Великобритания и их союзники, которые хотят дестабилизировать Сирию, увидели, что они потеряли свои ключевые карты. Вот почему они нападают на сирийскую армию, чтобы повысить боевой дух террористов и предотвратить освобождение других районов", — сказал Асад.