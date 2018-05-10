Nikoil|Bank поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны ®

2018-05-10 10:20 | www.apa.az | 8

По случаю 73-й годовщины со дня великой Победы над фашизмом Nikoil|Bank поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны, переживших страшные 900 дней Ленинградской блокады (ныне - Санкт-Петербург).

Руководство Nikoil|Bank, встретившись с ветеранами Великой Отечественной Войны, выразило им благодарность за их самоотверженность и поздравило их с Днем Победы, а также пожелало им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Отметим, что блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Согласно разным источникам за эти годы погибло от 300 тыс. до 1,5 млн. человек, из которых 97% умерли от голода, остальные 3% от бомбардировок и артобстрелов. Следует упомянуть, что за годы войны в ряды советской армии было призвано около 600 000 азербайджанцев, из которых почти половина погибла на фронте. Nikoil|Bank чтит светлую память всех павших на полях сражения самой кровопролитной войны в истории человечества и поздравляет весь азербайджанский народ с Днем Победы.

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