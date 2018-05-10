Нефть торгуется на максимуме за 3,5 года на решении США выйти из ядерной сделки с Ираном

2018-05-10 10:34 | www.trend.az | 5

Мировые цены на нефть в четверг торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08.08 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% - до 77,78 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77% - до 71,69 доллара за баррель.

Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.