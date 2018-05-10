Президент Ильхам Алиев принял участие в акции по посадке деревьев

2018-05-10 11:01 | www.apa.az | 8

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева, на участке озеленения, заложенном вдоль магистральной автомобильной дороги Гала-Тюркан.

Как сообщает АПА, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал президента Ильхама Алиева о зеленых насаждениях.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посадили на территории деревья.

Глава государства и первая леди сфотографировались на память с участниками кампании по высадке деревьев.