Байрам Сафаров: «Пашинян будет жалеть, что посетил Шушу»

2018-05-10 11:04 | www.apa.az | 9

«Поехав в Шушу, Никол Пашинян нарушил закон. Карабах является азербайджанской территорией»

Как сообщает АПА, об этом сказал глава исполнительной власти Шушинского района, председатель «Азербайджанской общины Нагорного Карабаха» Байрам Сафаров: «Я думаю, что Пашинян когда-нибудь будет жалеть, что посетил Шушу. Неправильно наступать на землю, которая впитана кровью невинных людей».

Отвечая на вопрос о том, когда состоится встреча армянской и азербайджанской общины Нагорного Карабаха, Сафаров сказал, что ничего нового по данному вопросу нет: «В Армении пока должна установиться новая власть. Если новая команда и премьер-министр Армении откажутся от оккупационной политики, то они заживут».