Новое назначение в Минсельхозе

2018-05-10 11:04 | www.oxu.az | 9

Назначен новый начальник Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Минсельхозе.

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-службы министерства Анар Гусейнов.

На эту должность назначен Мирза Алиев.

М.Алиев до этого работал в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «Kapital Bank» и офисе ООН в Женеве.

Напомним, что прежний глава Службы Руфат Рустамзаде в феврале этого года был назначен зампредом Агентства продовольственной безопасности. Ранее его обязанности временно исполнял заместитель Заур Алиев.