Ильхам Алиев участвовал в кампании по посадке деревьев

2018-05-10 11:05 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиев и члены их семьи в четверг, 10 мая, приняли участие в кампании по посадке деревьев на зеленом участке вокруг дороги Гала-Тюркан, посвященной дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сообщил главе государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семей посадили деревья на участке.

Глава государства и первая леди сделали фото на память.