Ашхабад и Кишинев обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

2018-05-10 10:43 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Молдовы Русланом Болбочаном, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Затрагивались также темы, связанные с возможностями установления прямых контактов и углубления сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Участники встречи уделили внимание вопросам организации очередного заседания межправительственной комиссии, проведения совместного бизнес-форума и встречи по транспортному сотрудничеству.