Толпа возвысила Пашиняна, она же его и свергнет - МНЕНИЕ

2018-05-10 11:21 | www.oxu.az | 7

Новый варчапет (премьер-министр - ред.) Армении, совершив первый визит в Нагорный Карабах и озвучив здесь важные заявления по взаимоотношениям с Азербайджаном и Турцией, дал понять, что в качестве первоочередной задачи своей внешней политики рассматривает, прежде всего, проблему территорий.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал известный российский блогер, политический обозреватель Денис Коркодинов.

Именно этот вопрос красной линией будет проходить через весь период нахождения у власти Никола Пашиняна, уверен российский эксперт.

Анализируя слова армянского премьера, собеседник агентства сделал вывод, что проблема территорий вряд ли будет решена на основе мирного консенсуса, поскольку Азербайджан не станет ни под каким предлогом рассматривать «армянский вариант» в качестве приемлемого по существу и составу участников.

«Баку считает предложенный формат переговоров недопустимым по причине отсутствия международных оснований для признания правосубъектности Нагорного Карабаха.

Между тем, широко растиражированный в Армении «карабахский бренд», благодаря которому Никол Пашинян и смог добиться поддержки большинства рядовых избирателей, не позволяет Еревану предложить своим оппонентам ничего иного, кроме трехсторонней формата переговорного процесса.

В случае каких-либо уступок в решении территориальных разногласий со стороны руководства официального Еревана Никол Пашинян серьезно рискует повторить политическую судьбу Сержа Саргсяна» - отметил Коркодинов.

Поэтому, по сути, у Пашиняна нет большого выбора, считает аналитик: либо предложение трехстороннего формата переговоров, заведомо зная, что Баку выразит протест, что, в свою очередь, увеличивает риск силового решения проблемы, либо игнорирование территориальной проблематики в то время, когда Азербайджан ожидает определенных «реверансов» со стороны армян, что опять-таки может послужить в качестве casus belli.

«Так или иначе, финалом реализации «доктрины тройки» может явиться эскалация конфликта на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил» - подчеркнул он.

Российский эксперт также обратил внимание на то, что в программном выступлении, сделанном 9 мая, Никол Пашинян отметил, что придает важное значение соглашению с Европейским Союзом, тогда как о России не было сказано практически ни слова.

«В этой связи, вряд ли стоит надеяться на то, что Армения в период правления Никола Пашиняна будет ориентирована на сохранение в неизменном состоянии содружества с Москвой.

Ереван достаточно четко определил вектор своего последующего развития, где России отводится второстепенная роль стратегического партнера в рамках ОДКБ.

При подобном раскладе российско-армянские отношения в ближайшей перспективе могут приобрести негативную динамику, если Никол Пашинян и Владимир Путин в ходе предстоящей совместной встречи, намеченной на 14 мая, не смогут договориться.

Так или иначе, милитаристская риторика, ставшая основным козырем поствыборного периода карьеры Пашиняна, свидетельствует о резком полевение внешнеполитического курса Армении.

Ереван «уходит» от Москвы, создавая повод для региональной напряженности» - отметил Коркодинов.

Собеседник сайта добавил, что, возможно, подобный подход нового главы правительства Армении при соприкосновении с международными политическими реалиями может грозить обернуться для Еревана большими проблемами, связанными с уязвимостью системы коллективной безопасности на постсоветском пространстве.

«Иначе говоря, Армению некому будет оборонять, кроме самих армян, в случае обострения территориальных конфликтов.

Справится ли с этой задачей Никол Пашинян, покажет время. В противном случае, толпа, приведшая его к власти, скорее всего, его же этой власти и лишит» - подытожил Коркодинов.

Али МАМЕДОВ

