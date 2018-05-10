Стартует социальный проект для пенсионеров

2018-05-10 11:25 | www.oxu.az | 7

Общественное объединение «Ailələrin İnkişafı üzrə Maarifləndirmə» приступило к реализации социального проекта «Организация досуга и свободного времени пожилых людей».

Как передает Oxu.Az, проект осуществляется при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана.

Открытие проекта и первый тренинг состоится 11 мая в 09:30 в Центре пропаганды чтения «Azərkitab» при участии специалистов из разных сфер деятельности.

Основная цель проекта – оказать содействие продлению активного участия людей преклонного возраста в жизни общества и в создании условий для повышения качества их жизни.

В целом, в рамках проекта предусматривается прохождение тренингов около 150 пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет.

Отметим, что досуг и отдых играю особо важную роль в жизни людей пожилого возраста, особенно когда их участие в трудовой деятельности затруднено. Пожилому человеку важно ощущать свою полезность для семьи и общества, значимость себя как личности. Это помогает сохранять высокую самооценку, формировать новую активную жизненную позицию, адекватно относиться к собственному старению.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 0503654571.