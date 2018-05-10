Пакистан надеется на продолжение сотрудничества в рамках СВПД

2018-05-10 10:55 | www.trend.az | 6

Исламабад надеется, что все страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы продолжат работу в рамках этого соглашения, несмотря на последние заявления со стороны руководства США, говорится в распространенном заявлении МИД Пакистана, сообщает РИА Новости.

"Пакистан считает, что СВПД являет собой крайне положительный пример согласованного пути урегулирования сложных вопросов через диалог и дипломатию. Мы приветствовали СВПД, когда это соглашение было только достигнуто, и надеемся, что все стороны найдут способ продолжить его реализацию — особенно с учетом того, что МАГАТЭ неоднократно проверяло выполнение Ираном его обязательств", — сказано в заявлении, размещенном на сайте дипведомства.

Согласно заявлению, в Исламабаде отметили готовность различных сторон к продолжению сотрудничества в рамках СВПД, несмотря на решение американского руководства о выходе из соглашения.

"Пакистан полагает, что международные договоры и соглашения, достичь которых удалось путем скрупулезных переговоров, являются неприкосновенными. Произвольное расторжение таких соглашений подрывает уверенность в ценности диалога и дипломатии в контексте международных отношений и мирного разрешения споров", — подчеркнули в пакистанском МИД.