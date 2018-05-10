В Азербайджане обнаружены неизвестные хищники, истребляющие домашних птиц

2018-05-10 11:29 | www.apa.az | 6

В селе Ашыгбайрамлы Исмаиллинского района обнаружены неизвестные хищники.

Как сообщает местное бюро АПА, житель Исмаиллинского района Рамиз Фаталиев на крыше стойла обнаружил детенышей неизвестного животного.

По словам хозяина дома, он услышал странные звуки из-под снопа на крыше хлева и обнаружил там 4 детенышей хищного животного.

Р.Фаталиев поместил их в железную клетку. Он сказал, что хотел отдать их в зоопарк.

Хозяин дома сообщил, что до сих пор хищники истребили около 100 кур и цыплят.

Р.Фаталиев сказал, что в своем дворе видит этих хищников впервые и очень обеспокоен этим.