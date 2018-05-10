Стала известна дата встречи президентов Узбекистана и США

2018-05-10 11:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме 16 мая, сообщило в среду посольство США в Узбекистане.

«Дональд Трамп встретит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во время его первого исторического визита в Белый дом 16 мая 2018 года. Президенты возобновят двустороннее стратегическое партнерство между США и Узбекистаном в целях реализации общих интересов и решения возникающих проблем», – отмечается в сообщении посольства.

Согласно информации, стороны также обсудят прогресс Узбекистана в осуществлении важных реформ, расширении торговли и инвестиций, а также в решении проблем региональной безопасности, включая стабилизацию ситуации в Афганистане.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15-17 мая 2018 года посетит США с первым официальным визитом по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.