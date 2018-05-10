ЕБРР улучшил прогнозы по темпам роста ВВП Азербайджана

2018-05-10 11:30 | www.apa.az | 8

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2018 году на уровне 2,5%.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в майском обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects). В ноябре прошлого года ЕБРР прогнозировал рост ВВП Азербайджана на 2018 год на уровне 2%. Согласно оценкам ЕБРР, в 2019 году рост ВВП Азербайджана составит 3,5% (ноябрьский прогноз 3%), в 2020 году - 0,5%. «Ожидается, что ВВП Азербайджана в 2018-2019 годах будет постепенно расти, в том числе за счет стабилизации нефтедобычи», - отмечает банк.