ЕБРР улучшил прогнозы по росту экономики Казахстана

2018-05-10 11:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по росту экономики Казахстана на 2018 год с 3,5 до 3,9 процента, следует из обновленного отчета банка Regional Economic Prospects.

На 2019 год банк прогнозирует рост в 3,8 процента.

Прогнозы ЕБРР относительно роста экономики Казахстана в 2016 и 2017 годах составили 1,1 и 4 процента соответственно.

Напомним, что экономика Казахстана за январь-февраль 2018 выросла на 4 процента.

В годовом выражении инфляция составила 6,5 процента (февраль 2018 года, по сравнению к февралю 2017 года). Рост инфляции в Казахстане в феврале 2018 года составил 0,7 процента по сравнению с январем 2018 года, а по сравнению с декабрем 2017 года - 1,3 процента.