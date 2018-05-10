Журналисты из Ирана побывали в «APA Holding»

2018-05-10 12:05 | www.apa.az | 7

Группа журналистов из иранской провинции Мазендеран побывали в «APA Holding».

Как сообщает АПА, пресс-секретарь посольства Иранской Исламской Республики в Азербайджане Мухаммед Рза Наджафли заявил, что прибывшие из города Мазендаран представители медиа провели встречи с азербайджанскими коллегами, а также в Совете прессы, провели дискуссии о взаимном сотрудничестве.

Президент «APA Holding» Вюсаля Махиргызы сказала, что отношения между двумя странами в сфере СМИ развиваются в положительном направлении. Она заявила, что возглавляемая ей медиа структура тесно сотрудничает с медиа организациями Ирана.

В.Махиргызы сказала, что в прошлом году она представила Азербайджан на проводимой в Иране международной медиа выставке, провела ряд важных встреч на международных мероприятиях, ознакомилась с иранскими СМИ и подписала договор о сотрудничестве с тремя медиа структурами.

Она добавила, что в последние годы отношения между Ираном и Азербайджаном в сфере медиа достаточно хорошо развиваются: «Мы считаем, что эти отношения должны быть еще больше укреплены, число взаимных визитов должно вырасти. Для медиа Азербайджана важной вопросом является освещение нагорно-карабахской проблемы. Отношения к азербайджанскому народу и азербайджанскому государству строятся через объективное отношение к нагорно-карабахскому вопросу. Все медиа, которые придерживаются справедливой позиции по этому вопросу, являются нашими друзьями. К сожалению, в медиа структурах Ирана присутствует несправедливая позиция к этой проблеме. Все это причиняет боль азербайджанскому народу. Поэтому мы готовы сотрудничать с иранскими медиа структурами, готовы предоставить им любую уточняющую информацию по нагорно-карабахскому вопросу».

Затем с иранскими журналистами была обсуждена роль журналистов в развитии туризма, фактора социальных сетей в сфере медиа, а также вопросы свободы журналистов, повышения их профессиональных навыков и другие. В.Махиргызы сказала, что медиа может играть важную роль в увеличении числа взаимных туристических визитов, и для этого необходимо организовывать поездки в Иран и Азербайджан. Она отметила, что в Азербайджане обеспечен свободный доступ к социальным сетям, и во многих случаях социальные сети большее популярны, чем медиа.

Руководитель группы иранских журналистов, заведующий Мазендеранского департамента Министерства культуры и исламской ориентации Ирана Гусейн Шабахи поблагодарил за проведенную встречу. Гость выразил уверенность в продолжении взаимных визитов в будущем.

Затем гости ознакомились с Холдингом.