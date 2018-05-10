Либерман рассказал о переговорах с Россией в ночь ударов по Сирии

2018-05-10 11:32 | www.trend.az | 7

Израиль минувшей ночью задействовал каналы коммуникации с Россией и США на фоне обмена ударами с иранскими силами в Сирии, сообщил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает РИА Новости.

Выступая на международной конференции в Герцлии, он впервые прокомментировал ракетный обстрел Голанских высот и ответные бомбардировки десятков целей в Сирии.

"Только минувшей ночью мы говорили с русскими и американцами на военном уровне. Эта возможность, которую многие принимают как должное. Поверьте, это не так. Страны, более крупные, более важные, чем мы, порой не имеют этого — возможности коммуницировать на самом высоком уровне с двумя крупнейшими сверхдержавами в мире", — сказал Либерман.

Представитель армейского командования ранее сообщил, что израильские военные заблаговременно предупредили российских коллег об ударах по иранцам. Для этого была задействована "горячая линия", которая действует с 2015 года, позволяя обеим странам избегать конфликтных ситуаций в Сирии.