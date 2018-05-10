Новый глава Госслужбы Минсельхоза: Кто он? - ДОСЬЕ

2018-05-10 12:14 | www.oxu.az | 7

Мирза Алиев назначен главой Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Минсельхозе.

Oxu.Az представляет досье на Мирзу Алиева:

Мирза Алиев родился 1 апреля 1986 года в Баку.

В 2009-ом году окончил факультет государственного регулирования экономики Азербайджанского государственного экономического университета.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в женевском офисе Организации объединенных наций.

В 2011-ом году занимал должность начальника отдела маркетинга ОАО «Holcim Azərbaycan».

Затем в 2015-ом году продолжил деятельность в качестве заместителя стратегического департамента директора ОАО «Kapital Bank».

В том же году стал заместителем начальника по инвестициям ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Холост.