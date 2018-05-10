Трамп передал устное послание Ким Чен Ыну

2018-05-10 11:40 | www.trend.az | 8

Центральное телевидение КНДР сообщило, что через госсекретаря Майкла Помпео президент США Дональд Трамп передал устное послание Ким Чен Ыну и объявил о новом предложении, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап, передает РИА Новости.

"Товарищ высший руководитель выслушал устное послание президента Трампа, выразил благодарность и высоко оценил то, что у президента есть новое предложение и он проявляет глубокий интерес к решению проблем путем диалога, занимает активную позицию в отношении корейско-американского саммита", — приводит агентство слова ТВ КНДР.

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