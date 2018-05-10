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Гейдар Алиев: «В период моей работы первым секретарем ЦК КП Азербайджана Армения не смогла захватить ни пяди нашей земли» - ИСТОРИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

2018-05-10 12:30 | www.apa.az | 7

«Посол Италии спросил меня, как вы смотрите на объединение Южного и Северного Азербайджана? Я ответил, что это единый народ, который по определенным причинам был разделен. Этот народ не может существовать друг без друга. Безусловно, наступит время, когда народ объединится».

Знакомый и не знакомый нам Гейдар Алиев

Мне случайно на глаза попалось интервью Гейдара Алиева 28-летней давности. В связи с исследованием, которое я проводил о Наримане Нариманове, я читал несколько книг. Одной из прочитанных мной работ о Нариманове была «Смертельная схватка» Рудольфа Иванова. В конце книги я столкнулся с отрывком из интервью Гейдара Алиева известной азербайджанской журналистке, ныне покойной Эльмире Амрахгызы (Ахмедовой). Интервью было опубликовано в 6-ом номере журнала «Улдуз» в 1990 году. Поскольку в опубликованном в книге отрывке из интервью были отражены только мысли о Наримане Нариманове, я решил найти полный текст этого интервью.

Интервью с заголовком «Размышляя о пройденном» состоит из 14 страниц (стр. 64-78). В интервью Гейдар Алиев ответил на многочисленные вопросы, связанные с трагедией 20 Января, народным движением в Азербайджане и Народным фронтом, своей деятельностью в качестве первого секретаря в ЦК КП Азербайджанской ССР, статьями, опубликованными против него в советской прессе, карабахским конфликтом, грязными кампаниями, проводимыми в его отношении такими идеологами армянского сепаратизма как Зорий Балаян и Сильва Капутикян, письмом с угрозой, автором которого был Игорь Мурадян, отношением к идее единого Азербайджана и другими вопросами.

Эльмира Амрахгызы написала очень интересное введение к интервью: «Дорогой читатель! Хорошо понимаю глубокую ответственность за предлагаемый на твой суд этот материал. Потому что это интервью все взвешивает на весах правды и только правды. И это очень важно. Когда я писал эти строки, мне показалось, что я иду вслед за истиной, как воздух, как вода, как свет, нужный нашему народу, и застреваю на неком сказочном перекрестке, распутье. То на спине белого, то на спине черного барана, так как отношения с человеком, у которого я беру интервью, были такого рода. То светлые, то темные… И эти светотени сопровождали наш народ на протяжении его судьбы. Этому человеку мы аплодировали до боли в ладонях, или воспевали его до хрипоты…»

И так, предлагаем вниманию читателя самые интересные моменты большого интервью, взятого 28 лет назад у Гейдара Алиева, человека в общей сложности 23 года во второй половине 20 века руководившего Азербайджаном.

Джавид Исмаил

Завотделом Новостей APA TV, доктор философии по истории

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