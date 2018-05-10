Посол Турции станет почетным гостем CEO Lunch Baku

2018-05-10 12:32 | www.apa.az | 6

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджане Эркан Озорал примет участие в качестве почетного гостя на организованном Caspian European Club четырнадцатом CEO Lunch Baku, 15 мая.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. По его словам, мероприятие состоится в результате многочисленных обращений компаний членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Турецкой Республикой. Тельман Алиев подчеркнул, что на CEO Lunch Baku в неформальной обстановке будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между представителями частного сектора Азербайджана и Турции. Также он добавил, что участникам CEO Lunch Baku будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, на котором могут принять участие руководители и представители компании. Регистрация на мероприятие доступна на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/ceo-lunch/item/143-ceo-lunch-baku-15-05-2018. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - CaspianAsian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian EuropeanClub. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членамиCaspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот. Председателем Caspian European Club является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.