Опытные грабители совершили крупную кражу в Евлахе

2018-05-10 12:37 | www.oxu.az | 8

Сотрудники отдела полиции Евлахского района задержали группу лиц, укравших из дома жителя района А.Сулейманова драгоценности и документы.

Как сообщили Oxu.Az в МВД, установлено, что кражу совершили жители Евлаха Магеррам Асланов и Вафадар Паналиев.

Так, 30 апреля вместе с жителем этого же района Рашадом Джаббаровым они украли из домашнего сейфа 32000 долларов США и ювелирные изделия на сумму 18645 манатов.

В качестве вещественного доказательства сотрудники полиции изъяли у задержанных 10000 долларов США и часть ювелирных изделий.

Стало известно, что указанные лица причастны и к другим преступлениям.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.