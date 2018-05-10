В Астане прошел второй Казахстанско-российский экспертный форум

2018-05-10 11:52 | www.trend.az | 7

В столице Казахстана состоялся 2-ой казахстанско-российский экспертный форум, передает МИА «Казинформ».

В ходе форума эксперты из России и Казахстана обсудили актуальные вопросы развития Евразийской интеграции. Темой обсуждения первой сессии форума была обозначена «Евразия в эпоху глобальной геополитической трансформации».

Исполнительный директор Казахстанского совета по международным отношениям Искандер Акылбаев остановился на вопросе выхода США из иранской сделки. По его словам, данное событие скажется на всем Евразийском пространстве.