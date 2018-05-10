В Ереване проходят акции с требованием отставки мэра

2018-05-10 11:55 | www.trend.az | 7

Акция с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна проходит в четверг у здания администрации города, передает РИА Новости.

В акции, организованной гражданской инициативой "Отвергаем Тарона", участвуют несколько десятков человек. Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

Действующий мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Маргарян — сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна. Занимает этот пост с 2011 года.