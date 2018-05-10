В WhatsApp появились опасные текстовые сообщения

2018-05-10 12:45 | www.oxu.az | 7

В мессенджере WhatsApp появились текстовые сообщения, способные вывести из строя любой гаджет.

Как передает Oxu.Az, o новых «текстовых бомбах» сообщило британское издание Daily Mail.

Одно из блокирующих устройство сообщений представляет собой вредоносную ссылку, замаскированную под интересный контент: линк «Читать дальше» сопровожден комментарием «Это очень интересно» («This is very interesting») с хохочущим смайлом.

Второе напрямую призывает проверить уязвимость:

«Если вы коснетесь черной точки, WhatsApp зависнет».

Клик по содержащейся в тексте точке действительно дает такой эффект.

«Бомбы» воздействуют как на Android-, так и iOS-гаджеты. При попытке открыть ссылки смартфоны подвисают, вернуть их в прежнее состояние можно с помощью принудительной перезагрузки.

Коды «текстовых бомб» опубликованы в веб-приложении Pastebin, доступ к ним имеет любой желающий. Суть работы ссылок состоит в перегрузке сервиса WhatsApp обилием символов (их число достигает нескольких десятков тысяч). Это становится причиной «подвисания» программы.