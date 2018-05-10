Пашинян предложил уволить начальника полиции и главу Службы нацбезопасности

2018-05-10 11:57 | www.trend.az | 7
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что предложил президенту страны Армену Саркисяну уволить начальника полиции и директора Службы национальной безопасности, передает РИА Новости.
"Только что подписал адресованное президенту предложение об освобождении от должности начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.