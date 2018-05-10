Северный Кипр: В гостях у Отелло в караван-сарае (ФОТО, часть 2)

2018-05-10 12:05 | www.trend.az | 7

БАКУ - ЛЕФКОША /Trend Life/ - Северный Кипр сегодня является популярным направлением для отдыха: здесь множество чистых пляжей, отелей, ресторанов, объектов туристической инфраструктуры. Его столица имеет фактически три названия. Официально в мире она именуется Никосией, киприотские греки называют ее Лефкосия, а турки - Лефкоша. Важным преимуществом северной части острова является то, что 80% исторических достопримечательностей (в том числе греческих) Кипра находится именно здесь.

Ценители истории смогут обнаружить в северной части острова множество дошедших до наших дней памятников средневековой архитектуры, археологические парки и места паломничества. Туристическая инфраструктура здесь развита достаточно хорошо, поэтому туристы из Европы и самой греческой части острова с удовольствием посещают исторические достопримечательности.

В КАРАВАН-САРАЕ, КАК В ШЕКИ

Старая часть Лефкоши, окруженной крепостной стеной, имеет богатую историю. Украшенные фонарями одно- и двухэтажные особняки с арочными входами и деревянными карнизами, располагающиеся на узких улочках кварталов Араб Ахмет и Саманбахче, вызывают интерес многочисленных туристов со всего мира.

Сразу после входа в северную часть сооружены торговые ряды, которые популярны как среди местных, так и туристов. В ларьках и магазинах в основном представлены турецкие товары широкого потребления. Среди торговых рядов расположена Мечеть Селимие (Selimiye Camii), бывший римско-католический Собор Святой Софии. Несмотря на эклектичность архитектуры, привнесённую двумя минаретами, мечеть остаётся одним из главных памятников готики на Кипре.

Неподалеку находится большой караван-сарай (Büyük Han). Он очень напоминает караван-сарай, расположенный в Шеки. Как и в Азербайджане, Büyük Han служил кровом и стоянкой, как для путешественников, так и для торговых караванов. Он представлял подобие гостиницы с предоставлением дополнительных услуг: питание, баня, обмен денег и т.д.

Изначально на первом этаже караван-сарая располагались торговые лавки и стойла для скота, а на верхних - комнаты для путников. Сейчас и на первом, и на втором этажах расположено множество кафе и сувенирных лавок. Это одно из самых популярных мест среди туристов и местных жителей.

В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ПОРТУ

Гирне (Girne, Кирения) можно назвать наиболее излюбленным туристами местом, а наиболее популярное место в городе – центральный порт (Liman). Он окружен старинными каменными домами венецианского и османского периодов. Если раньше в них размещались таможенные службы и торговые склады, то ныне здесь располагаются уютные кафе, ресторанчики и небольшие отели. В любое время года здесь полно как туристов, так и местных жителей. В ресторанах и небольших кафе под звуки «живой музыки» предлагают в основном морепродукты, ароматный турецкий кофе и многое другое.

Порт буквально упирается в крепость Гирне XVI века - это одна из самых завораживающих достопримечательностей Северного Кипра. За всю историю существования крепости её ни разу не брали штурмом. Лишь в 1570 году гарнизон без боя сдался османской армии, которая использовала его в качестве военной базы. Во времена британского правления в замке размещался полицейский участок, а с 1974 года в нём находится музей, в котором можно увидеть различные археологические находки, иконы, манекены солдат различных эпох, а в подземельях представлены инсценировки, демонстрирующие сцены из жизни средневековых узников.

На территории замка расположен Музей кораблекрушений, в котором хранятся около шести тысяч обломков одного из самых древних кораблей, потерпевшего крушение примерно в III веке до нашей эры.

"Монастырь мира"

Одним из самых посещаемых туристами мест является монастырь Беллапаис (Bellapais manastiri) недалеко от центра города Гирне. Согласно основной версии, аббатство, построенное в XIII веке крестоносцами, в переводе означает «Монастырь мира». В нем хранились частица Животворящего Креста и 600 римских золотых монет. В XIII-XIV веках монастырь постоянно расширялся (были достроены павильоны, двор и монастырская трапезная в готическом стиле), а в 1373 году генуэзцы, вторгшиеся на Кипр, разграбили аббатство, положив начало периоду постепенного упадка.

Беллапаис также туристическая деревушка с панорамным рестораном и несколькими кафе, сувенирными магазинами и отелями. А территория монастыря служит площадкой для проведения ежегодного международного музыкального фестиваля и различных концертов.