Огтай Асадов: «Гейдар Алиев всегда оправдывал надежды народа, продемонстрировал настоящее лидерство»

2018-05-10 12:51 | www.apa.az | 7

«Каждый период создает свою личность. Независимость нашего государства была защищена благодаря Гейдару Алиеву».

Как сообщает АПА, об этом на посвященном 95-летию Гейдара Алиева спецзаседании Милли Меджлиса сказал спикер Огтай Асадов.

О.Асадов заявил, что Гейдар Алиев всегда оправдывал надежды народа, продемонстрировал настоящее лидерство: «Самая отсталая страна СССР Азербайджан за короткое время под руководством Гейдара Алиева достигла развития. Благодаря Гейдару Алиеву азербайджанский язык отражен в Конституции как государственный. Наша молодежь отправлялась в высшие учебные заведения разных городов СССР. Во время работы в Кабинете Министров СССР Гейдар Алиев сделал для Азербайджана многое. После отстранения Гейдара Алиева от правительства Советского Союза в октябре 1987 года начались трагедии Азербайджана».

О.Асадов отметил, что по причине неопытности руководства в начале 90-х годов независимость Азербайджана находилась под угрозой: «Не удалось сохранить независимость Демократической Республики. Сохранить же независимость, обретенную Азербайджаном во второй раз, удалось благодаря Гейдару Алиеву. Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета 15 июня 1993 года, были приняты важные решения для общественно-политической жизни страны. Первым шагом спасительной миссии Г.Алиева была защита страны от раскола. Усилилась национальная армия, с Азербайджаном стало невозможно говорить на языке оружия, был подписан договор о режиме прекращения огня».

Председатель ММ отметил, что подписание «контракта века» и строительство нефтепроводов положили конец регрессу в экономике страны, в 1995 году была принята Конституция: «Впервые на Востоке была отменена смертная казнь. В то же время были созданы условия для деятельности политических партий, азербайджанство стало национальной идеологией. В различных странах мира были созданы диаспорские организации».

Спикер отметил, что во время руководства Азербайджаном Гейдаром Алиевым были созданы все основы для построения правового демократического государства: «Этот политический курс успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым».

О.Асадов сказал, что заслуги Гейдара Алиева перед азербайджанским народом незаменимы и незабываемы: «Под руководством президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан в регионе и мире имеет свое мнение. Как говорит президент, Азербайджан проводит независимую политику в полном смысле этого слова и полагается исключительно на азербайджанский народ».

Председатель Милли Меджлиса подчеркнул, что парламент является органом, который в современном Азербайджане защищает суверенные права людей: «Стратегия развития, получившая импульс от Гейдара Алиева, под руководством президента Ильхама Алиева будет играть ключевую роль в дальнейшем благополучии нашего народа.