Общественность Азербайджана отмечает 95-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2018-05-10 12:17 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Десятого мая отмечается 95-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, гениального сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
В день рождения общенационального лидера представители общественности республики, люди, прибывшие в Баку из различных уголков Азербайджана, гости столицы возлагают венки и цветы к могиле Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, выражая почтение к светлой памяти великого лидера.
(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.