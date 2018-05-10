Нестабильная погода сохранится в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-05-10 13:08 | www.oxu.az | 8

11 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будут слабый туман и изморось. Подует северо-восточный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18°, днем 21-26°, в Баку ночью 16-18°, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 11 мая в течение дня ожидается переменная облачность, подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Температура воды в море составит 13-14°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) в течение дня ожидается переменная облачность, подует северный ветер. Температура воды в море составит 17-18°.

В районах Азербайджана 11 мая будут грозы, временами – дожди, местами – ливни. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 23-28°, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 мая нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.