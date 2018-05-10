В Таджикистане пройдут Дни культуры Беларуси

2018-05-10 12:29 | www.trend.az | 8

Дни культуры Беларуси в Таджикистане пройдут 13-17 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.



Запланированы выступления Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской, заслуженного артиста Беларуси Владимира Громова. Будет представлена выставка Национального исторического музея "Беларусь и белорусы", проведение дней кино. Туристический потенциал Беларуси презентует Национальное агентство по туризму Минспорта.



Торжественное открытие Дней культуры состоится 16 мая. Официальную делегацию от Беларуси возглавит министр культуры Юрий Бондарь.

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