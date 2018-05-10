В Нахчыване состоялась конференция, посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

2018-05-10 13:08 | www.apa.az | 7

В Нахчыване состоялась научно-практическая конференция «Применение высоких технологий и инноваций в здравоохранении Азербайджана», посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, депутат Милли Меджлиса, доктор медицинских наук Рашад Махмудов, выступая на конференции в больнице Нахчыванской Автономной Республики, напомнил, что особое внимание было уделено системе здравоохранения в оба периода лидерства национального лидера Гейдара Алиева. Рашад Махмудов сказал, что модернизация здравоохранения, создание новых амбулаторных и стационарных лечебных и профилактических учреждений является одним из приоритетов здравоохранения Азербайджана. Обеспечение здоровья и современного оборудования, информирование здоровья, адаптация этой системы к новой эре открывает возможности для надежного здравоохранения.

Рашад Махмудов рассказал о особой роли государственных программ, принятых в различных областях здравоохранения, о повышении качества медицинских услуг и оценил их выполнение как важных и почетных обязанностей каждого врача и медицинского работника.

На конференции были проведены дискуссии по темам и вопросам.